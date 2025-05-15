Олимпийский чемпион Парижа-2024 по лёгкой атлетике продаст свою медаль на аукционе

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по лёгкой атлетике в смешанной эстафете 4х400 м нидерландский бегун Юджин Омалла принял решение продать свою медаль на аукционе.

«Это одна из величайших побед в моей карьере, и я всегда буду ею гордиться. Выставление её на аукцион не имеет ничего общего с финансовыми трудностями и не продиктовано желанием обогатиться. Моя настоящая мотивация — помочь своей семье и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Большая часть вырученных средств будет передана в благотворительную организацию моих родителей, которая улучшает жизнь детей в Уганде через проекты в области образования и здравоохранения», – приводит слова Омаллы Eurosport France.

На Олимпиаде-2024 в Париже сборная Нидерландов выиграла смешанную эстафету 4х400 м, вторыми на финише стали бегуны из США, замкнули тройку призёров представители Великобритании.