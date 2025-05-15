Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по лёгкой атлетике продаст свою медаль на аукционе

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по лёгкой атлетике продаст свою медаль на аукционе
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по лёгкой атлетике в смешанной эстафете 4х400 м нидерландский бегун Юджин Омалла принял решение продать свою медаль на аукционе.

«Это одна из величайших побед в моей карьере, и я всегда буду ею гордиться. Выставление её на аукцион не имеет ничего общего с финансовыми трудностями и не продиктовано желанием обогатиться. Моя настоящая мотивация — помочь своей семье и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Большая часть вырученных средств будет передана в благотворительную организацию моих родителей, которая улучшает жизнь детей в Уганде через проекты в области образования и здравоохранения», – приводит слова Омаллы Eurosport France.

На Олимпиаде-2024 в Париже сборная Нидерландов выиграла смешанную эстафету 4х400 м, вторыми на финише стали бегуны из США, замкнули тройку призёров представители Великобритании.

Материалы по теме
В лёгкой атлетике шикарные результаты уже в начале мая! Что же на чемпионате мира будет?
В лёгкой атлетике шикарные результаты уже в начале мая! Что же на чемпионате мира будет?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android