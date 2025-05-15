Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мирон Лифинцев и Савелий Коростелёв — в списке номинантов рейтинга Forbs «30 до 30»

Мирон Лифинцев и Савелий Коростелёв — в списке номинантов рейтинга Forbs «30 до 30»
Аудио-версия:
Комментарии

Российские спортсмены Мирон Лифинцев, Володар Мурзин, Савелий Коростелёв, Владислав Дикиджи, Захар Петров, Алина Лысенко и Наталия Гусева вошли в число номинантов списка Forbes на звание самых перспективных россиян до 30 лет в 2025 году. Он опубликован на сайте журнала.

Спортсмены, включённые Forbes в список номинантов «30 до 30»:

  • Мирон Лифинцев, 19 лет (плавание) — пятикратный чемпион мира на короткой воде (2024).
  • Володар Мурзин, 18 лет (шахматы) — чемпион мира по рапиду (2024).
  • Савелий Коростелёв, 21 год (лыжи) — двукратный чемпион России — 2025 (в командном спринте и эстафете).
  • Владислав Дикиджи, 20 лет (фигурное катание) — чемпион России (2025).
  • Захар Петров, 23 года (гребля на байдарках и каноэ) — трёхкратный чемпион мира 2024 года.
  • Алина Лысенко, 21 год (велоспорт, трек) — бронзовый призёр чемпионата Европы (2025).
  • Наталия Гусева, 22 года (гольф) — первая россиянка — участница турниров под эгидой Женской профессиональной ассоциации.

После формирования лонг-листа жюри, экспертный совет (в него входят три-пять специалистов по каждой категории) и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет — по три лауреата в каждой из 10 категорий. Имена топ-30 будут опубликованы в июльском номере Forbes.

Материалы по теме
Анастасия Косу попала в лонг-лист рейтинга «30 до 30»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android