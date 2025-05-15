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Стал известен состав сборной России по гребному спорту на чемпионат Европы 2025 года

Стал известен состав сборной России по гребному спорту на чемпионат Европы 2025 года
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Федерация гребного спорта России (ФГСР) опубликовала список гребцов, которые будут принимать участие в чемпионате Европы по академической гребле – 2025 в болгарском Пловдиве. Гребцы будут соревноваться в классах одиночка, одиночка лёгкого веса, двойка без рулевого, двойка парная и PR3 Mix2x, сообщается на сайте федерации.

В составе сборной на чемпионате Европы – 2025 выступят Кира Ювченко, Александр Ковальский, Мария Жовнер, Марина Рубцова, Валентина Плаксина, Илья Иванов, Иван Кладов, Александр Яковлев, Максим Жевлаченко, Анна Пискунова, Антон Воронов, Андрей Потапкин (запасной).

Российские гребцы будут выступать на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы по академической гребле – 2025 пройдёт с 29 мая по 1 июня.

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