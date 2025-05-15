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Олимпийский чемпион Аньель предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Олимпийский чемпион Аньель предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию француз Янник Аньель будет привлечён к ответственности перед уголовным судом департамента Верхний Рейн по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает L’Equipe.

По материалам дела, преступление было совершено в 2016 году, когда Аньелю было 24 года, а потерпевшая – молодая пловчиха, ещё не достигла возраста совершеннолетия по французскому законодательству. Защита французского пловца настаивает на том, что между молодыми людьми были «близкие и взаимные отношения». Тем не менее суд постановил, что собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд, и в ближайшее время будет назначена дата первого слушания.

Янник Аньель дважды стал олимпийским чемпионом на Олимпиаде-2012 в Лондоне, победив на дистанции 200 м вольным стилем и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Он завершил карьеру в 2016 году.

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