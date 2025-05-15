Хуан Сото и Сёхэй Отани попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Доминиканский бейсболист Хуан Сото попал в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes. Игрок «Нью-Йорк Метс» в общей сложности зарабатывает $ 114 млн в год. Он расположился на седьмой строчке.

26-летний Хуан Сото — победитель Мировой серии 2019 года в составе «Вашингтон Нэшионалс». Он выступает в МЛБ с 2018 года. Прошлый сезон доминиканец провёл в составе «Янкис», с которыми вышел в Мировую серию, где потерпел поражение от «Доджерс».

Отметим, на девятом месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира расположился ещё один бейсболист — японец Сёхэй Отани. Его общий доход составляет $ 102,5 млн в год.