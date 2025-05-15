Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в Турнир претенденток — 2026

Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в Турнир претенденток — 2026
Комментарии

Российская шахматистка Александра Горячкина заняла итоговое второе место в розыгрыше женского Гран-при ФИДЕ по результатам всех шести этапов. По итогам состязаний россиянка вышла в Турнир претенденток — 2026.

В турнир претенденток, согласно регламенту, попадают девушки, занявшие первое и второе места по итогам Гран-при.

Топ-3 в итоговой таблице женского Гран-при ФИДЕ:

  1. Чжу Цзиньэр (Китай) — 352,5 очка;
  2. Александра Горячкина (Россия) — 308,34;
  3. Анна Музычук (Украина) — 306,67.

Отметим, Горячкина не участвовала в заключительном туре этапа Гран-при ФИДЕ, который проходил в Австрии. Китаянка Чжу Цзиньэр и украинка Анна Музычук завершили свои партии вничью, что позволило россиянке заработать путёвку на престижный турнир.

Материалы по теме
Александра Горячкина поднялась на четвёртое место в обновлённом рейтинге ФИДЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android