Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в Турнир претенденток — 2026

Российская шахматистка Александра Горячкина заняла итоговое второе место в розыгрыше женского Гран-при ФИДЕ по результатам всех шести этапов. По итогам состязаний россиянка вышла в Турнир претенденток — 2026.

В турнир претенденток, согласно регламенту, попадают девушки, занявшие первое и второе места по итогам Гран-при.

Топ-3 в итоговой таблице женского Гран-при ФИДЕ:

Чжу Цзиньэр (Китай) — 352,5 очка; Александра Горячкина (Россия) — 308,34; Анна Музычук (Украина) — 306,67.

Отметим, Горячкина не участвовала в заключительном туре этапа Гран-при ФИДЕ, который проходил в Австрии. Китаянка Чжу Цзиньэр и украинка Анна Музычук завершили свои партии вничью, что позволило россиянке заработать путёвку на престижный турнир.