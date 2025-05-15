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«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала чемпионата России по гандболу

«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала чемпионата России по гандболу
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в первом матче финала мужского чемпионата России — 2024/2025 по гандболу. Встреча завершилась со счётом 30:28 (18:15).

Гандбол. Чемпионат России — 2024/2025. Мужчины. Финал, первый матч:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 30:28 (18:15).

Во встрече за бронзу чемпионата России сойдутся «Чеховские медведи» и «Виктор». Напомним, московские армейцы — действующие чемпионы России. Они становились победителями Суперлиги два года подряд. До этого ЦСКА дважды оказывался серебряным призёром.

В предварительном этапе Суперлиги-2024/2025 принимали участие 11 команд. Победителем этапа стали гандболисты «Чеховских медведей».

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