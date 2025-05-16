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Олимпийский чемпион Кайл Снайдер поблагодарил за поддержку после своего ареста

Олимпийский чемпион Кайл Снайдер поблагодарил за поддержку после своего ареста
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер отреагировал на свой арест в рамках операции по борьбе с проституцией в штате Огайо.

«Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся с добротой и поддержкой. Моё внимание сосредоточено на отношениях с Господом Иисусом и моей семьёй. Это не конец моего пути», – написал Снайдер в социальной сети X.

Снайдер оказался в числе 16 мужчин, задержанных 9 мая в ходе полицейской операции под прикрытием в Колумбусе. Его арестовали в отеле на севере города по подозрению в попытке получить интимные услуги. После выдачи повестки в суд на 19 мая его отпустили.

Операция проводилась для борьбы с проституцией: сотрудники разместили фальшивые объявления о сексуальных услугах. По данным полиции, Снайдер откликнулся на одно из них, договорился о встрече и был задержан после передачи денег.

Снайдер – трёхкратный участник Олимпийских игр в категории до 97 кг: золото в Рио-2016, серебро в Токио-2021, четвертое место в Париже-2024.

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