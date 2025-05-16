Расписание матчей Суперлиги по футзалу сезона-2024/2025 на 16 мая

Сегодня, 16 мая, Суперлиге по футзалу пройдут матчи 1/4 финала раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Суперлиги по футзалу 16 мая (время — московское):

17:00. «Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва);

17:00. «Тюмень» (Тюмень) — «Норильский никель» (Норильск);

18:30. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Газпром-Югра» (Югорск);

19:30. «Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Ухта» (Ухта).

Ранее в финале Кубка России по футзалу победу одержал московский КПРФ. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул москвичи обыграли «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.