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В ФИДЕ отреагировали на запрет шахмат в Афганистане по религиозным соображениям

В ФИДЕ отреагировали на запрет шахмат в Афганистане по религиозным соображениям
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала пресс-релиз, в котором прокомментировала новости о запрете шахмат в Афганистане по религиозным причинам.

«ФИДЕ и мировое шахматное сообщество глубоко сожалеют о решении афганского правительства временно запретить шахматы из-за проблем с азартными играми. ФИДЕ активно консультируется с МОК, Азиатской шахматной федерацией и другими соответствующими спортивными и международными организациями, чтобы найти конструктивное решение.

Шахматы давно и прочно вошли в жизнь Афганистана. В последние годы игра процветает в стране, и всё больше молодых людей начинают заниматься шахматами. Временный запрет шахмат может нанести ущерб их развитию и лишить будущих афганских игроков возможности продемонстрировать свой талант и представлять свою страну на мировой арене.

ФИДЕ продолжит внимательно следить за развитием событий, ведя конструктивный диалог с властями, сотрудничая с международными спортивными организациями и другими заинтересованными сторонами, чтобы изучить пути скорейшего восстановления шахмат в Афганистане», — говорится в заявлении.

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