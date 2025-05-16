Неизвестные попытались остановить гонку во время шестого этапа «Джиро д’Италия» — 2025

На финише шестого этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025 неизвестные лица попытались преградить путь гонщикам. Они выбежали на дорогу для проведения соревнований и растянули оградительную ленту с верёвками. Затем они с неким плакатом приблизились к группе велосипедистов, чем создали опасную ситуацию.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Инцидент произошёл за три километра до конца гонки. Также известно, что в Наполи, где проходил шестой этап соревнований, в этот момент присутствовали пропалестинские активисты. Они выступают против участия команды Israel — Primer Tech в «Джиро д’Италия».

Лидером генеральной классификации многодневки является датчанин Мадс Педерсен. Словенец Примож Роглич идёт на втором месте.