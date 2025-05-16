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Фото: на «Джиро д’Италия» — 2025 произошёл очередной массовый завал

Фото: на «Джиро д’Италия» — 2025 произошёл очередной массовый завал
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Во время шестого этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025 вновь случился массовый завал. Гонка проходила при пасмурной погоде. За 71 км до финиша не справились с управлением на мокром и скользком асфальте несколько десятков спортсменов, среди которых победитель соревнований в 2022 году австралиец Джей Хиндли и лидер общего зачёта Мадс Педерсен. Хиндли сошёл с дистанции, ему понадобилась помощь медиков.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

После завала гонка была на время приостановлена. Организаторы объявили, что за этот этап не будут начислены бонусные очки, а результаты в общем зачёте будут зафиксированы на момент происшествия.

Также на финише шестого этапа неизвестные лица попытались преградить путь гонщикам. Они выбежали на дорогу для проведения соревнований и растянули оградительную ленту с верёвками. Затем они с неким плакатом приблизились к группе велосипедистов, чем создали опасную ситуацию.

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Неизвестные попытались остановить гонку во время шестого этапа «Джиро д’Италия» — 2025
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