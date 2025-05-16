Красноярский «Енисей-СТМ» одержал третью подряд победу в чемпионате России — 2025
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Регбисты «Енисея-СТМ» из Красноярска одержали победу в матче 3-го тура чемпионата России — 2025. Сегодня, 16 мая, подопечные Александра Первухина обыграли «Металлург» (Новокузнецк) со счётом 59:24.
PARI Чемпионат России . Чемпионат России
16 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Металлург
Новокузнецк
Окончен
24 : 59
Енисей-СТМ
Красноярск
Результативными действиями за красноярцев отметились Виталий Немцев, Кирилл Гавричков, Максим Гаргалык, Александр Будыченко, Ефим Рябищук, Александр Белослудцев, Евгений Малышкин, Артём Ровский и Рашид Магомедсаидов.
Ранее во 2-м туре российского чемпионата красноярские регбисты обыграли «Стрелу-Ак Барс» из Казани со счётом 21:17. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России — 2025 по регби после третьей победы по-прежнему красноярский «Енисей-СТМ». В его активе 12 очков.
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