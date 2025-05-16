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Французский дзюдоист Тедди Ринер объявил о планах выступить на шестой Олимпиаде в карьере

Французский дзюдоист Тедди Ринер объявил о планах выступить на шестой Олимпиаде в карьере
Тедди Винер
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира французский дзюдоист Тедди Ринер заявил, что выступит на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США). Он также отказался от планов выхода на татами в рамках ЧМ-2025 в Будапеште (Венгрия).

«Не буду участвовать в чемпионате мира в Будапеште. Хоть операция на локте, которую я перенёс несколько месяцев назад, уже позади, пока не ощущаю себя на 100%. Я должен быть готов физически и морально, чтобы выходить на татами на самом высоком уровне. Отказаться от крупного соревнования — это никогда не просто, но это обдуманное решение, принятое вместе с моей командой. Мы усердно работаем каждый день, чтобы вернуться ещё сильнее.

Моя цель остаётся прежней — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И я намерен подойти к ним в наилучшем состоянии», — написал Ринер в социальных сетях.

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