Французский дзюдоист Тедди Ринер объявил о планах выступить на шестой Олимпиаде в карьере

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира французский дзюдоист Тедди Ринер заявил, что выступит на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США). Он также отказался от планов выхода на татами в рамках ЧМ-2025 в Будапеште (Венгрия).

«Не буду участвовать в чемпионате мира в Будапеште. Хоть операция на локте, которую я перенёс несколько месяцев назад, уже позади, пока не ощущаю себя на 100%. Я должен быть готов физически и морально, чтобы выходить на татами на самом высоком уровне. Отказаться от крупного соревнования — это никогда не просто, но это обдуманное решение, принятое вместе с моей командой. Мы усердно работаем каждый день, чтобы вернуться ещё сильнее.

Моя цель остаётся прежней — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И я намерен подойти к ним в наилучшем состоянии», — написал Ринер в социальных сетях.