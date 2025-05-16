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Трёхкратная чемпионка ОИ Фрейзер-Прайс стала четвёртой на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

Трёхкратная чемпионка ОИ Фрейзер-Прайс стала четвёртой на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
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Трёхкратная олимпийская чемпионка ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс заняла четвёртое место на третьем этапе Бриллиантовой лиги в Дохе на дистанции 100 м. Она преодолела дистанцию за 11,05.

Победительницей стала Тиа Клейтон с результатом 10,92. Второе место заняла её сестра Тина Клейтон (11,02). Тройку сильнейших замкнула Эми Хант (11,03).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Третий этап. Доха. 100 м. Женищны:

  1. Тиа Клейтон (Ямайка) — 10,92;
  2. Тина Клейтон (Ямайка) — 11,02;
  3. Эми Хант (Великобритания) — 11,03;
  4. Шелли-Энн Фрейзет-Прайс (Ямайка) — 11,05.

Напомним, 38-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 100 м, а также становилась чемпионкой Игр в эстафете. На Олимпиаде в Париже — 2024 легкоатлетка снялась с соревнований перед стартом полуфинальных забегов на 100 м. Несколько дней назад она заявила, что решила продолжать свою спортивную карьеру.

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