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Казанский «КОС-Синтез» стал шестикратным чемпионом России по водному поло

Казанский «КОС-Синтез» стал шестикратным чемпионом России по водному поло
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Казанская мужская команда по водному поло «КОС-Синтез» стала победителем чемпионата России — 2024/2025, обыграв в финальной серии волгоградский «Спартак» со счётом 3-0.

Решающая третья игра прошла в Волгограде и закончилась победой казанцев с результатом 12:8. Самым результативным стал ватерполист казанской команды Арслан Закиров. На его счету три мяча. Ранее «КОС-Синтез» дважды обошёл соперников в матчах на домашней арене в Казани.

Для казанского клуба это шестой чемпионский титул в истории. До этого команда побеждала в 2007, 2020, 2021, 2022 и 2024 годах. «Спартак» становился обладателем трофея рекордные 13 раз.

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