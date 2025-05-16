Тебого с лучшим результатом в сезоне выиграл забег на 200 м на этапе Бриллиантовой лиги

Чемпион Олимпийских игр — 2024 в Париже в беге на 200 м ботсванец Летсилль Тебого одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги, проходящей в Дохе (Катар).

Летсиле Тебого пробежал дистанцию с результатом 20,10 с, что является его лучшим результатом в текущем сезоне. Вторым на финише стал американец Кортни Линдси (20,11), замкнул тройку лучших либериец Джозеф Фанбулле (20,26).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, третий этап, Доха, 200 м, мужчины:

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 20,10

2. Кортни Линдси (США) — 20,11

3. Джозеф Фанбулле (Либерия) — 20,26.

4. Аарон Браун (Канада) — 20,35

5. Филиппо Торту (Италия) — 20.41.