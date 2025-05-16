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Белорусские дзюдоисты допущены до международных турниров с государственной символикой

Белорусские дзюдоисты допущены до международных турниров с государственной символикой
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Международная федерация дзюдо (IJF) допустила белорусских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях с государственной символикой. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

«Как отмечается Президентом Мариусом Визером, Международная федерация с нетерпением ждёт возможности снова приветствовать белорусских спортсменов на татами под государственным флагом Беларуси, поддерживая многолетние ценности и традиции дзюдо», — говорится в заявлении НОК Беларуси.

Белорусские атлеты допущены к турнирам под государственным флагом с гербом и гимном с 1 июня 2025 года.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях решением исполком IJF в 2022 году.

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