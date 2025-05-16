Результаты матчей плей-офф Суперлиги по футзалу: 16 мая

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Сегодня, 16 мая, прошли четвертьфинальные матчи плей-офф Суперлиги-2024/2025 по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Футзал. Суперлига-2024/2025, плей-офф, 1/4 финала:

«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Климовск) — 2:5 (счёт в серии 3-0);

«Тюмень» (Тюмень) — «Норильский Никель» (Норильск) — 3:1 (счёт в серии 2-1);

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Газпром-ЮГРА» (Югорск) — 1:7 (счёт в серии 3-0);

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Ухта» (Ухта) — 3:10 (счёт в серии 1-3).

Ранее в финале Кубка России по футзалу победу одержал московский «КПРФ». «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул москвичи обыграли «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.