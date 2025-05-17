В пятницу, 16 мая, в Дохе (Катар) прошёл третий этап Бриллиантовой лиги — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Результаты третьего этапа Бриллиантовой лиги — 2025
Мужчины
Метание диска
1. Мэттью Денни (Австралия) — 68.97;
2. Даниэль Столь (Швеция) — 67.06;
3. Кристьян Чех (Словения) — 66.92.
Прыжок в высоту
1. Шелби Макивен (США) — 2.26;
2. Рёити Акамацу (Япония) — 2.23;
3. Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2.23.
800 м
1. Тшеписо Масалела (Ботсвана) — 1:43.11;
2. Брайс Хоппель (США) — 1:42.26;
3. Уайклифф Киньямал (Кения) — 1:43.37.
110 м с барьерами
1. Рашид Бродбелл (Ямайка) — 13.14;
2. Джамал Бритт (США) — 13.25;
3. Энрике Льопис (Испания) — 13.27.
Метание копья
1. Юлиан Вебер (Германия) — 91.06;
2. Нирадж Чопра (Индия) — 90.23;
3. Андерсон Питерс (Гренада) — 85.64.
5000 м
1. Ринолд Черуйот (Кения) — 13:16.40;
2. Доминик Локиньомо Лобалу (Швейцария) — 13:17.70;
3. Бирхану Балев (Бахрейн) — 13:17.70.
200 м
1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 20.10;
2. Кортни Линдси (США) — 20.11;
3. Джозеф Фанбулле (Либерия) — 20.26.
400 м с барьерами
1. Алессандро Сибилио (Италия) — 49.32;
2. Исмаил Незир (Турция) — 49.40;
3. Ян Гучек Матич (Словения) — 49.49.
Женщины
Прыжки с шестом
1. Молли Кодери (Великобритания) — 4.75;
2. Роберта Бруни (Италия) — 4.63;
3. Кэти Мун (США) — 4.63.
Тройной прыжок
1. Шаника Рикеттс (Ямайка) — 14.72;
2. Теа Лафон (Доминика) — 14.39;
3. Ильонис Гийом (Франция) — 14.20.
400 м
1. Сальва Эйд Насер (Испания) — 49.83;
2. Наталия Буковецкая (Польша) — 50.92;
3. Лике Клавер (Нидерланды) — 51.12.
100 м
1. Тиа Клейтон (Ямайка) — 10.92;
2. Тина Клейтон (Ямайка) — 11.02;
3. Эми Хант (Великобритания) — 11.03;
1500 м
1. Нелли Чепчирчир (Кения) — 4:05.00;
2. Сьюзан Эджор (Кения) — 4:06.21;
3. Джемма Рики (Великобритания) — 4:07.33.
3000 м, стипль-чез
1. Фейс Черотич (Кения) — 9:05.08;
2. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 9:05.26;
3. Сембо Алмаю (Эфиопия) — 9:09.27.