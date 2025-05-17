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В пятницу, 16 мая, в Дохе (Катар) прошёл третий этап Бриллиантовой лиги — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Результаты третьего этапа Бриллиантовой лиги — 2025

Мужчины

Метание диска

1. Мэттью Денни (Австралия) — 68.97;

2. Даниэль Столь (Швеция) — 67.06;

3. Кристьян Чех (Словения) — 66.92.

Прыжок в высоту

1. Шелби Макивен (США) — 2.26;

2. Рёити Акамацу (Япония) — 2.23;

3. Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2.23.

800 м

1. Тшеписо Масалела (Ботсвана) — 1:43.11;

2. Брайс Хоппель (США) — 1:42.26;

3. Уайклифф Киньямал (Кения) — 1:43.37.

110 м с барьерами

1. Рашид Бродбелл (Ямайка) — 13.14;

2. Джамал Бритт (США) — 13.25;

3. Энрике Льопис (Испания) — 13.27.

Метание копья

1. Юлиан Вебер (Германия) — 91.06;

2. Нирадж Чопра (Индия) — 90.23;

3. Андерсон Питерс (Гренада) — 85.64.

5000 м

1. Ринолд Черуйот (Кения) — 13:16.40;

2. Доминик Локиньомо Лобалу (Швейцария) — 13:17.70;

3. Бирхану Балев (Бахрейн) — 13:17.70.

200 м

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 20.10;

2. Кортни Линдси (США) — 20.11;

3. Джозеф Фанбулле (Либерия) — 20.26.

400 м с барьерами

1. Алессандро Сибилио (Италия) — 49.32;

2. Исмаил Незир (Турция) — 49.40;

3. Ян Гучек Матич (Словения) — 49.49.

Женщины

Прыжки с шестом

1. Молли Кодери (Великобритания) — 4.75;

2. Роберта Бруни (Италия) — 4.63;

3. Кэти Мун (США) — 4.63.

Тройной прыжок

1. Шаника Рикеттс (Ямайка) — 14.72;

2. Теа Лафон (Доминика) — 14.39;

3. Ильонис Гийом (Франция) — 14.20.

400 м

1. Сальва Эйд Насер (Испания) — 49.83;

2. Наталия Буковецкая (Польша) — 50.92;

3. Лике Клавер (Нидерланды) — 51.12.

100 м

1. Тиа Клейтон (Ямайка) — 10.92;

2. Тина Клейтон (Ямайка) — 11.02;

3. Эми Хант (Великобритания) — 11.03;

1500 м

1. Нелли Чепчирчир (Кения) — 4:05.00;

2. Сьюзан Эджор (Кения) — 4:06.21;

3. Джемма Рики (Великобритания) — 4:07.33.

3000 м, стипль-чез

1. Фейс Черотич (Кения) — 9:05.08;

2. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 9:05.26;

3. Сембо Алмаю (Эфиопия) — 9:09.27.