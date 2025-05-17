Расписание матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 17 мая

Сегодня, 17 мая, в рамках чемпионата России по мини-футболу состоится матч 1/4 финала раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Суперлиги по футзалу 17 мая (время — московское):

11:00. «Тюмень» (Тюмень) — «Норильский никель» (Норильск).

«Тюмень» ведёт в серии до трёх побед с «Норильским никелем» со счётом 2-1.

Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул московская команда обыграла «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.