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Хуан Аюсо выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия» — 2025, Роглич возглавил общий зачёт

Хуан Аюсо выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия» — 2025, Роглич возглавил общий зачёт
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Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates-XRG Хуан Аюсо стал победителем седьмого этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 168 км за 4 часа 20 минут и 25 секунд.

Второе место занял представитель Мексики Исаак дель Торо, тройку сильнейших замкнул Иган Берналь из Колумбии.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после седьмого этапа:

  1. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 24:32.30.
  2. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG) — отставание 0.04.
  3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +0.09.
  4. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +0.27.
  5. Макс Пул (Великобритания, Picnic PostNL) +0.30.
  6. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) +0.33.
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