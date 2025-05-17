Хуан Аюсо выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия» — 2025, Роглич возглавил общий зачёт

Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates-XRG Хуан Аюсо стал победителем седьмого этапа супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 168 км за 4 часа 20 минут и 25 секунд.

Второе место занял представитель Мексики Исаак дель Торо, тройку сильнейших замкнул Иган Берналь из Колумбии.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после седьмого этапа: