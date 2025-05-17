«У меня был всего один шанс, и я дал полный газ». Аюсо — о победе на седьмом этапе «Джиро»

Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates-XRG Хуан Аюсо прокомментировал победу на седьмом этапе престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025.

«Выиграть свой первый этап GT на «Джиро» — это нечто особенное. Я знал, что у меня есть всего один шанс, и дал полный газ. Важно было уехать отсюда с хорошим настроением и компенсировать потерю времени на разделке», — приводит слова Аюсо пресс-служба «Джиро д’Италия» — 2025.

Хуан Аюсо после победы на седьмом этапе поднялся на второе место в общем зачёте итальянской супермногодневки. Он уступает лидеру Приможу Рогличу (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) четыре секунды.