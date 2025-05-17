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Юлия Ефимова и Кирилл Пригода квалифицировались в финал этапа «Маре Нострум» в Монако

Юлия Ефимова и Кирилл Пригода квалифицировались в финал этапа «Маре Нострум» в Монако
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Российские пловцы Юлия Ефимова и Кирилл Пригода квалифицировались в финальные заплывы на этапе «Маре Нострум» в Монако.

Шестикратная чемпионка мира Ефимова показала третье время в квалификационном заплыве на дистанции 100 м брассом на первом этапе соревнований. Результат Ефимовой составил 1 минуту 8,30 секунды. Первой стала белоруска Алина Змушко (1.07,63), второй — Доминика Штандера из Польши (1.08,04). Чемпион мира и Европы на короткой воде Пригода с лучшим результатом квалифицировался в финал на дистанции 200 м брассом, преодолев её за 2 минуты 12,36 секунды.

Всего на этот турнир заявлено шесть россиян в нейтральном статусе. Кроме Ефимовой и Пригоды, на турнире выступят Олег Костин, Роман Шевляков, Арина Суркова, Климент Колесников.

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