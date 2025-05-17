Каноист Захар Петров стал серебряным призёром первого этапа Кубка мира в Сегеде

Российский каноист Захар Петров занял второе место в финальном заезде каноэ‑одиночек на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

Другой россиянин Иван Штыль стал бронзовым призёром в финальном заплыве каноэ‑одиночек на дистанции 200 м. Этап Кубка мира завершится 18 мая. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Захар Петров занял два четвёртых места — в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м, а также в паре с Алексеем Коровашковым в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м. В сентябре на чемпионате мира Петров завоевал три золотые медали (каноэ-двойка 1000 м, каноэ-одиночка 500 м, смешанные каноэ‑четвёрки 500 м).