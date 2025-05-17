Климент Колесников пробился в финал дистанции 100 м на спине на «Маре Нострум» в Монако

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников квалифицировался в финальный заплыв на дистанции 100 м на спине на этапе «Маре Нострум» в Монако.

Также россияне Олег Костин и Роман Шевляков вышли в 1/8 финала на дистанции 50 м баттерфляем, а Арина Суркова квалифицировалась в 1/8 финала на 50 м баттерфляем и вольным стилем.

Всего на этот турнир заявлено шесть россиян в нейтральном статусе. Ранее шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова и чемпион мира и Европы на короткой воде Кирилл Пригода пробились в финал на дистанциях 100 и 200 м брассом соответственно.