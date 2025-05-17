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Стали известны все полуфиналисты чемпионата России — 2024/2025 по мини-футболу

Стали известны все полуфиналисты чемпионата России — 2024/2025 по мини-футболу
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Сегодня, 17 мая, определились все полуфиналисты чемпионата России — 2024/2025 по мини-футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами 1/2 финала.

Футзал. Мужская Суперлига-2024/2025, 1/2 финала:

  • «Ухта» - «Тюмень»;
  • «Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва).

Действующим чемпионом России по мини-футболу является команда «Газпром-Югра» из Югорска.

Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул московская команда обыграла «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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