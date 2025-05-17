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Россиянин Григорий Антипов стал победителем Кубка Азии по триатлону

Россиянин Григорий Антипов стал победителем Кубка Азии по триатлону
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Российский спортсмен Григорий Антипов завоевал золотую медаль Кубка Азии по триатлону. Он преодолел олимпийскую дистанцию за 2 часа 1 минуту 45 секунд.

Соревнования проходили в Ляньюньгане (Китай) на олимпийской дистанции: плавание (1,5 км), велогонки (44 км) и бег на 10 км. Второе место занял Брэдли Курс из Австралии, тройку призёров замкнул китаец Юнксян Ма.

В соревнованиях приняли участие 72 сильнейших спортсмена из 10 стран мира. 24 мая состоится следующий важнейший старт для триатлонистов – этап Кубка мира в Самарканде (Узбекистан), где выступят 11 россиян.

Триатлон. Кубок Азии. Ляньюньган (Китай):

  1. Григорий Антипов (Россия).
  2. Брэдли Курс (Австралия).
  3. Юнксян Ма (Китай).
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