Леон Маршан установил лучшее время сезона в мире на 400 м комплексом

Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан проплыл дистанцию 400 м комплексным плаванием на соревнованиях в американском Остине с лучшим результатом сезона в мире – 4.07,11, опередив ближайшего преследователя американца Карсона Фостера более чем на четыре секунды на финише (4.11,81).

Маршан является действующим рекордсменом мира на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он установил рекорд на чемпионате мира — 2023 в японской Фукуоке, проплыв дистанцию за 4.02,50.

Напомним, Леон Маршан завоевал одну из четырёх золотых медалей Олимпиады-2024 в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием, установив новый олимпийский рекорд – 4.02,95.