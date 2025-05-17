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Леон Маршан установил лучшее время сезона в мире на 400 м комплексом

Леон Маршан установил лучшее время сезона в мире на 400 м комплексом
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан проплыл дистанцию 400 м комплексным плаванием на соревнованиях в американском Остине с лучшим результатом сезона в мире – 4.07,11, опередив ближайшего преследователя американца Карсона Фостера более чем на четыре секунды на финише (4.11,81).

Маршан является действующим рекордсменом мира на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он установил рекорд на чемпионате мира — 2023 в японской Фукуоке, проплыв дистанцию за 4.02,50.

Напомним, Леон Маршан завоевал одну из четырёх золотых медалей Олимпиады-2024 в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием, установив новый олимпийский рекорд – 4.02,95.

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