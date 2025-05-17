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В России упростят процедуру получения налогового вычета за занятия спортом

В России упростят процедуру получения налогового вычета за занятия спортом
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям упростить получение налогового вычета за занятия спортом, сообщает официальный сайт президента России.

Физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в этой сфере, должны автоматически попадать в специальный перечень, дающий гражданам право на компенсацию. Глава государства отметил, что в списке должно быть максимально возможное количество организаций, а повторная подача документов от уже включённых — исключена. Также есть необходимость сделать перечень максимально удобным для пользователей.
Напомним, с 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом, сдачу норм ГТО и диспансеризацию. Главное условие — услуги должны предоставляться организациями, внесёнными в реестр Минспорта.

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