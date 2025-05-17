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Кирилл Пригода победил на 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако

Призёр чемпионатов мира по плаванию российский пловец Кирилл Пригода одержал победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако.

Пригода завершил дистанцию с результатом 2.09,90. Вторым на финише стал представитель Гонконга Адам Джон Чиллингворт (2.13,14), замкнул тройку призёров испанский пловец Биль Мартин Сол с результатом 2.15,67.

Плавание. «Маре Нострум», Монако, мужчины, 200 м, брасс



1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.09,90.

2. Адам Джон Чиллингворт (Гонконг) – 2.13,14.

3. Биль Мартин Сол (Испания) – 2.15,67.

4. Алессандро Ионика (Италия) – 2.17,67.

5. Лука Мони (Италия) – 2.19,27.