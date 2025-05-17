Климент Колесников — второй на 100 м на спине на этапе «Маре Нострум» в Монако
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Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников стал вторым в финальном заплыве на 100 м на спине на этапе «Маре Нострум» в Монако.
Колесников проплыл дистанцию с результатом 54,08 с, уступив в финальном заплыве поляку Ксаверию Масюку (53,81). Третьим на финише стал итальянец Кристиан Бачико (54,14).
Плавание. «Маре Нострум», Монако, мужчины, 100 м, спина
1. Ксаверий Масюк (Польша) – 53,81.
2. Климент Колесников (Россия) – 54,08.
3. Кристиан Бачико (Италия) – 54,14.
Российские пловцы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Всего на этап «Маре Нострум» в Монако было заявлено шесть российских спортсменов.
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