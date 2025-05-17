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Юлия Ефимова стала третьей на дистанции 100 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако

Юлия Ефимова стала третьей на дистанции 100 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако
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Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова стала третьей в финальном заплыве на 100 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако.

На финише дистанции Ефимова показала результат 1.07,24. Победу в заплыве разделили белоруска Алина Змушко и немка Анна Элендт, которые коснулись бортика с одинаковым временем – 1.07,10.

Плавание. «Маре Нострум», Монако, женщины, 100 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 1.07,10.
1. Анна Элендт (Германия) – 1.07,10.
3. Юлия Ефимова (Россия) – 1.07,24.
4. Доминика Штандера (Польша) – 1.07,90.
5. Макарена Себаллос (Аргентина) – 1.08,14.

Российские пловцы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Всего на этап «Маре Нострум» в Монако было заявлено шесть российских спортсменов.

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