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Результаты матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 17 мая

Результаты матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 17 мая
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Сегодня, 17 мая, в рамках чемпионата России по мини-футболу состоялся матч 1/4 финала раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Суперлиги по футзалу 17 мая:

  • «Тюмень» (Тюмень) — «Норильский никель» (Норильск) — 3:2 (1:0, 2:2).

«Тюмень» вышла в полуфинал соревнований. Она обыграла «Норильский никель» со счётом в серии 3-1.

Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул московская команда обыграла «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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