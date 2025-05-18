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Австралиец Плапп выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия», Улисси возглавил общий зачёт

Австралиец Плапп выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия», Улисси возглавил общий зачёт
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Австралийский велогонщик Лукас Плапп (Team Jayco AlUla) выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию протяженностью 169 км за 4 часа 44 минуты и 20 секунд.

Второе место занял представитель Нидерландов Вилко Килдерман, третьим на финише стал итальянец Диего Улисси. Этот результат позволил итальянскому велосипедисту забрать майку лидера общего зачёта у словенца Приможа Роглича, который финишировал на восьмом этапе веломногодневки на 12-м месте.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после восьмого этапа:

1. Диего Улисси (Италия, XDS Astana Team) – 29:21.23.
2. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana Team) – отставание 0.12.
3. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +0.17.
4. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG) +0.20.
5. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +0.26.
6. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +0.44.

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