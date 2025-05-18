Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Неудачный момент — и месяцы подготовки пойдут насмарку». Аюсо — о девятом этапе «Джиро»

«Неудачный момент — и месяцы подготовки пойдут насмарку». Аюсо — о девятом этапе «Джиро»
Комментарии

Победитель седьмого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025 испанец Хуан Аюсо поделился мнением о девятом этапе соревнований, который пройдёт между городами Губбио и Сиенна в воскресенье, 18 мая.

«В воскресенье пройдёт один из самых напряжённых этапов на этом «Джиро», потому что здесь важны не только хорошие ноги, правильное позиционирование и сильная команда рядом, но и удача. Ведь если случится прокол — это может разрушить весь «Джиро». Это очень тяжёлый день, когда один прокол или один неудачный момент — и месяцы подготовки могут пойти насмарку», – приводит слова Аюсо Cycling News.

Веломногодневка «Джиро д’Италия» — 2025 проходит с 9 мая по 1 июня.

Материалы по теме
«У меня был всего один шанс, и я дал полный газ». Аюсо — о победе на седьмом этапе «Джиро»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android