«Неудачный момент — и месяцы подготовки пойдут насмарку». Аюсо — о девятом этапе «Джиро»

Победитель седьмого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2025 испанец Хуан Аюсо поделился мнением о девятом этапе соревнований, который пройдёт между городами Губбио и Сиенна в воскресенье, 18 мая.

«В воскресенье пройдёт один из самых напряжённых этапов на этом «Джиро», потому что здесь важны не только хорошие ноги, правильное позиционирование и сильная команда рядом, но и удача. Ведь если случится прокол — это может разрушить весь «Джиро». Это очень тяжёлый день, когда один прокол или один неудачный момент — и месяцы подготовки могут пойти насмарку», – приводит слова Аюсо Cycling News.

Веломногодневка «Джиро д’Италия» — 2025 проходит с 9 мая по 1 июня.