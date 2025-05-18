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Ярослава Магучих победила на этапе Континентальной лиги в прыжках в высоту

Ярослава Магучих победила на этапе Континентальной лиги в прыжках в высоту
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Олимпийская чемпионка 2024 года в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих победила на этапе Континентальной лиги — 2025, который проходит в японском Токио. Магучих взяла высоту 1,96 м.

Пьедестал дополнили спортсменки из Чехии и Греции. Чешка Михаэла Груба показала результат 1,85 м и заняла второе место. Гречанка Татьяна Гусина стала третьей с прыжком 1,80 м.

Лёгкая атлетика. Континентальная лига, Токио (Япония). Прыжки в высоту:

  1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,96 м.
  2. Михаэла Груба (Чехия) — 1,85.
  3. Татьяна Гусина (Греция) — 1,80.

Ярослава Магучих — действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (2,10 м). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022).

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