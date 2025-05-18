Скандально известный пловец Сунь Ян занял второе место на чемпионате Китая на 400 м в/с

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян занял второе место в заплыве на 400 м вольным стилем в рамках чемпионата Китая — 2025. Он преодолел дистанцию за 3.49,02.

Победу одержал Фэй Ливэй с результатом 3.48,89. Тройку призёров замкнул двукратный олимпийский чемпион Пань Чжаньлэ (3.50,31).

Сунь Ян скандально известен двумя отстранениями за нарушение антидопинговых правил. В 2014 году в крови спортсмена на внутренних соревнованиях обнаружили триметазидин. Тогда его отстранили на три месяца.

В 2018 году произошёл инцидент, в ходе которого Сунь Ян вместе с охранником разбил молотком контейнер с пробирками, в которых были его допинг-пробы. Ян был дисквалифицирован на восемь лет, но в дальнейшем его дисквалификация была сокращена до четырёх лет.