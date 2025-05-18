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Итальянец Стано побил мировой рекорд россиянина Владимира Канайкина в спортивной ходьбе

Итальянец Стано побил мировой рекорд россиянина Владимира Канайкина в спортивной ходьбе
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Олимпийский чемпион 2020 года итальянец Массимо Стано установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км. Он преодолел дистанцию за 2:20.43,0 в рамках командного чемпионата Европы, проходящего в Чехии.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянину Владимиру Канайкину, который в 2006 году преодолел дистанцию за 2:21.31,0. Стоит отметить, что показатель Канайкина не был официально признан World Athletics из-за несоблюдения необходимых условий. Однако именно российский легкоатлет значился как обладатель лучшего показателя в листе рекордов на сайте организации.

Официальный признанный рекорд принадлежал канадцу Эвану Данфи (2:21.40,0). Он был установлен менее двух месяцев назад — 22 марта.

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