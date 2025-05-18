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«Здоровье подводит». Климент Колесников оценил выступление на турнире в Монако

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников поделился впечатлениями от выступления на соревнованиях «Маре Нострум» в Монако.

— Всё хорошо. Здесь расслабленная обстановка. Плыл тут, кажется, в 2019‑м. Народу не особо много. Есть знакомые ребята, всё классно.

— Ты побрился?

— Побрил только лицо. Так решили проплыть.

— Как самочувствие?

— На самом деле, здоровье подводит. На прошлой неделе не очень хорошо себя чувствовал.

— И ещё был перелёт!

— Перелёт, кстати, зашёл нормально, везде поспал.

— Почему не плыл 50‑метровку кролем?

— Решили, что я до последнего этапа этих соревнований буду плыть только спину, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».