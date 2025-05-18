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Каноисты Петров и Штыль завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Венгрии

Каноисты Петров и Штыль завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Венгрии
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Серебряный призёр Олимпиады-2012 Иван Штыль и участник Олимпийских игр — 2024 Захар Петров завоевали бронзовые медали на первом этапе Кубка мира по гребле в каноэ-двойках на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Сегеде (Венгрия).

Штыль и Петров преодолели дистанцию за 1.47,45. Чемпионами стали испанцы Жоан Морено и Диего Домингес (1.46,79). Серебро завоевали их соотечественники Даниэль Грихальба и Адриан Сьейро (1.46,68).

Отметим, что первый этап Кубка мира по гребле проходит с 15 по 18 мая. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Второй этап соревнования пройдёт с 22 по 25 мая в Польше.

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