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Екатерина Шляпникова завоевала серебро на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Екатерина Шляпникова завоевала серебро на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
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Россиянка Екатерина Шляпникова завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) на дистанции 200 метров. В финале в каноэ-одиночке она показала результат 49,83.

Шляпникова проиграла победительнице из Испании Виктории Ярчевске 0,81 секунды. 19‑летняя Екатерина Шляпникова — двукратная чемпионка мира 2024 года.

Также россияне Иван Штыль и Захар Петров завоевали бронзовые медали в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Отметим, что первый этап Кубка мира по гребле проходит с 15 по 18 мая. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Второй этап соревнования пройдёт с 22 по 25 мая в Польше.

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