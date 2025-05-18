Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов‑Дон» в первом матче финала чемпионата России

Сегодня, 18 мая, гандболистки московского клуба ЦСКА обыграли «Ростов‑Дон» в первом матче финальной серии женского чемпионата России со счётом 24:23.

Автором победного гола московской команды на последних секундах стала разыгрывающая Наталья Чигиринова. На 43-й минуте встречи капитан ЦСКА Анастасия Илларионова получила красную карточку за третье удаление и покинула площадку до конца игры.

Гандбол. Чемпионат России. Финал. Первый матч:

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 23:24 (11:10) (Санталова — 8; Стаценко — 7, Кожокарь — 5).

Вторая встреча финала состоится в воскресенье, 25 мая, в Москве.