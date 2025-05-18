Бельгиец Ваут ван Арт выиграл девятый этап «Джиро д'Италия», Роглич — 19-й

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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт выиграл девятый этап «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию протяжённостью 181 км за 4 часа 15 минут и 8 секунд.

Второе место занял мексиканец Исаак дель Торо. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Джулио Чикконе, отстав от лидера на 0,58.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Девятый этап. Результаты:

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 4:15.08.

2. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – то же время.

3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – отставание 0.58.

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +0.58.

5. Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) +1.00.

6. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +1.00.

7. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) +1.07.

8. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) +1.10.

9. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) +1.10.

10. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates – XRG) +1.10…

19. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +2.22.