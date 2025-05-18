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Колесников с рекордом выиграл золото на дистанции 50 метров на спине на «Маре Нострум»

Колесников с рекордом выиграл золото на дистанции 50 метров на спине на «Маре Нострум»
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Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников выиграл золото на дистанции 50 метров на спине на первом этапе соревнований «Маре Нострум» в Монако.

Колесников установил рекорд соревнований, преодолев дистанцию за 24,44 секунды. Вторым стал поляк Ксаверий Масюк (24,76).

Отметим, что для Колесникова это первый международный старт с 2021 года. Российские пловцы выступают на соревнованиях в Монако в нейтральном статусе. Всего на этап «Маре Нострум» было заявлено шесть российских спортсменов.

Турнир «Маре Нострум» традиционно считается одним из сильнейших коммерческих стартов сезона. Второй этап пройдёт 21–22 мая в Барселоне.

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