«Совершенно неожиданно». Колесников — о рекорде на «Маре Нострум»

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников прокомментировал победу на дистанции 50 метров на спине на первом этапе соревнований «Маре Нострум» в Монако. Он установил рекорд соревнований, преодолев дистанцию за 24,44 секунды.

«Совершенно неожиданно, не знал даже, какой рекорд был. Я планировал плыть на этих соревнованиях достаточно быстро, но всю прошлую неделю проболел и не плавал, поэтому просто выкладывался как мог, но неделя пропуска сказалась», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Отметим, что для Колесникова это первый международный старт с 2021 года. Российские пловцы выступают на соревнованиях в Монако в нейтральном статусе.