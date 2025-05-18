Велогонщик Исаак дель Торо стал первым в истории мексиканцем, вышедшим в лидеры общего зачёта гранд-тура.
Сегодня, 18 мая, завершился девятый этап «Джиро д’Италия» — 2025. Победу в нём одержал бельгийский велогонщик Ваут ван Арт. Он преодолел дистанцию протяжённостью 181 км за 4 часа 15 минут и 8 секунд. Исаак дель Торо занял второе место. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Джулио Чикконе, отстав от лидера на 0,58.
Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после девятого этапа:
1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG).
2. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG).
3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious);