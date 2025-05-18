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Дель Торо стал первым в истории мексиканцем, вышедшим в лидеры общего зачёта гранд-тура

Дель Торо стал первым в истории мексиканцем, вышедшим в лидеры общего зачёта гранд-тура
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Велогонщик Исаак дель Торо стал первым в истории мексиканцем, вышедшим в лидеры общего зачёта гранд-тура.

Сегодня, 18 мая, завершился девятый этап «Джиро д’Италия» — 2025. Победу в нём одержал бельгийский велогонщик Ваут ван Арт. Он преодолел дистанцию протяжённостью 181 км за 4 часа 15 минут и 8 секунд. Исаак дель Торо занял второе место. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Джулио Чикконе, отстав от лидера на 0,58.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после девятого этапа:

1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG).

2. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG).

3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious);

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