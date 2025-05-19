Ваут ван Арт стал 112-м гонщиком в истории, выигравшим этапы всех трёх гранд-туров

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт стал 112-м гонщиком в истории, выигравшим этапы всех трёх гранд-туров. В воскресенье, 18 мая, ван Арт стал победителем девятого этапа «Джиро д’Италия». Также в его активе девять этапов «Тур де Франс» и три этапа «Вуэльты Испании».

На девятом этапе «Джиро д’Италия» вторым стал мексиканец Исаак дель Торо. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Джулио Чикконе, отстав от лидера на 0,58.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после девятого этапа:

1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG).

2. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG).

3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious).