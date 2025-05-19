Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт стал 112-м гонщиком в истории, выигравшим этапы всех трёх гранд-туров. В воскресенье, 18 мая, ван Арт стал победителем девятого этапа «Джиро д’Италия». Также в его активе девять этапов «Тур де Франс» и три этапа «Вуэльты Испании».
На девятом этапе «Джиро д’Италия» вторым стал мексиканец Исаак дель Торо. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Джулио Чикконе, отстав от лидера на 0,58.
Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Общий зачёт после девятого этапа:
1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG).
2. Хуан Аюсо (Испания, AE Team Emirates-XRG).
3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious).