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Брэдли Уиггинс рассказал, что его заставляли критиковать допинг-дело Лэнса Армстронга

Брэдли Уиггинс рассказал, что его заставляли критиковать допинг-дело Лэнса Армстронга
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Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс рассказал, что его заставляли критиковать Лэнса Армстронга в истории с употреблением допинга, а также признался, что сейчас об этом сожалеет.

«Мне пришлось давать все эти интервью и делать всё, что с этим связано. Мне сказали, что говорить о Лэнсе Армстронге, с точки зрения моего мнения и всего такого. И это было одним из моих главных сожалений… Хотелось бы, чтобы я просто сказал то, что думаю», — приводит слова Уиггинса Сyclingnews.

Брэдли Уиггинс недавно признался, что в течение нескольких лет после завершения карьеры страдал от наркотической зависимости. Он также говорил, что с восстановлением ему помог Лэнс Армстронг, предложив оплатить лечение.

Напомним, в 2013 году Уиггинс назвал своё четвёртое место на «Тур де Франс» после Лэнса Армстронга несправедливым. Армстронг за применение допинга был лишён всех титулов, выигранных с августа 1998 года, а также пожизненно отлучён от спорта.

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