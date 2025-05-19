Бельгийский велогонщик ван Арт рассказал о тактике на победном этапе «Джиро»

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт рассказал, что помогло ему одержать победу на девятом этапе «Джиро д’Италия» — 2025.

«Эта победа очень много для меня значит. Я даже не могу это выразить словами. Выиграть этот этап после столь долгого периода без побед — это потрясающе.

Мне пришлось бороться до самого верха, до улиц Сиены. Я хорошо знаю этот финальный отрезок, знал, что нужно делать рывок на последних трёх поворотах», — приводит слова ван Арта The Guardian.

Отметим, главные претенденты на победу на девятом этапе словенец Примож Роглич и британец Том Пидкок получили проколы на дистанции и завершили этап на 19-м и 15-м местах, соответственно. Роглич опустился на 10-е место, отставая от лидера зачёта мексиканца Исаака Дель Торо на 2 минуты 25 секунд, хотя перед девятым этапом уступал лидеру всего 17 секунд.